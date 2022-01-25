"Хотели, как лучше": чем может обернуться попытка Кабмина регулировать цены на социальные продукты

Растущие тарифы на газ и электроэнергию ускорили рост цен на социально значимые товары, в первую очередь, продовольствие. В этих условиях правительство вспомнило о практике советских времен и решило ограничить цены на ряд продуктов, введя граничную наценку. Но такое госрегулирование без системных рыночных мер может лишь ухудшить ситуацию.

В прошлом году инфляция в Украине впервые за последние годы стала двухзначной и составила 10 процентов. А цены на продукты питания выросли ещё больше – на 11,3 процента.

По некоторым товарам, которые являются важными составляющими продуктовой корзины каждой украинской семьи, ценники в наших магазинах стали возмутительно неадекватными. Так, сахар за год подорожал на 62 процента, подсолнечное масло – на 58 процентов, а яйца – на 47 процентов. И обратите внимание, все эти продукты не заморская экзотика, а производятся на отечественных предприятиях, а сырье выращивается на украинских полях.

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Причины этого ценового бума комплексные: это и рост цен на продовольствие на мировом рынке, частью которого давно есть наша страна. В сочетании с мировым энергетическим кризисом, который привел к рекордному скачку цен на газ и значительному повышению цен на другие энергоносители, это приводит нас к выводу, что в ближайшие месяцы цены на продукты будут и дальше расти.

Что в этой ситуации может сделать украинское правительство?

Худшим вариантом было бы полное игнорирование очевидной проблемы, которая актуальна для многих миллионов наших сограждан. Можно было бы создать систему стимулирования производителей продуктов питания, помочь им решить энергетические проблемы, усилить борьбу с монополизмом и не допускать картельных договоренностей торговых сетей, и, наконец, надежно защитить малообеспеченных сограждан.

Правительство Украины, правда, решило, что наилучший выход из положения вспомнить давно забытую практику советских времен и применить административные методы. В конце декабря Кабинет министров запретил торговым сетям устанавливать на ржано-пшеничный хлеб и хлебный батон розничную наценку свыше 10 процентов от оптовой цены.

Следующим своим решением в январе он расширил этот запрет на гречневую крупу, сахар, пшеничную муку, отечественные макаронные изделия, пастеризованное молоко жирностью 2,5 процента, подсолнечное масло, куриные яйца категории С1, куриные тушки и сливочное масло жирностью 72,5 процента. Следующим таким товаром должен стать пшеничный хлеб.

Предполагается, что это госрегулирование будет действовать "до окончания карантина", то есть, по факту бессрочно.

Если вспомнить об озвученной в Офисе президента идее вернуть еще одну забытую "фишку" времен СССР – "продуктовые карточки", на этот раз, для малообеспеченных украинцев, то создается впечатление, что власть пока не определилась с тем, как будет обеспечивать продуктовую безопасность нашего государства, живущего последние три десятка лет в условиях рыночной экономики.

Украинские производители аграрной продукции, представители торговых сетей и эксперты уверены, что введение государственного регулирования цен на продукты мало чем поможет бедному населению, а лишь ухудшит положение дел.

Пустые полки и ухудшение качества товаров

Решение правительства ограничить торговые надбавки на ряд товаров может привести к тому, что торговым сетям просто будет невыгодно их продавать, следовательно, они вообще исчезнут с прилавков наших магазинов. Такого мнения придерживается директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

"Торговая наценка – это сумма, которую получает торговая сеть, чтобы покрыть свои текущие расходы на аренду, логистику, расходы на продавцов, на коммунальные услуги. Если это не будет покрывать их расход, они просто откажутся закупать такие продукты", - отмечает он.

Еще одним последствием может стать использование производителями таких товаров сырья более низкого качества, чтобы снизить собственные расходы.

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"Для того, чтобы спрос на продукцию остался и выполнить требования Кабмина, производитель будет использовать в производстве худшее сырье, чтобы продавать по этой цене", - считает эксперт.

Генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков заявил, что правительственное постановление о госрегулировании цен на отдельные продукты питания не имеет под собой ни серьезного обоснования, ни перспектив эффективной реализации. Гендиректор одной из крупнейших торговых сетей Украины также обратил внимание на то, что правительство даже не обсуждало свои шаги с участниками рынка, просто поставив их перед фактом.

Марков также подтвердил предположение о том, что в обозримом будущем социальные товары могут исчезнуть с прилавков не только сети АТБ, но и других ритейлеров.

"Установленная планка наценки не более 10 процентов по документу не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги. А значит, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования", - отметил гендиректор.

Печальные перспективы

Если в краткосрочной перспективе госрегулирование цен на ряд продуктов питания может привести к исчезновению социальных товаров из магазинов и существенному снижению их качества, то в дальнейшем это обернётся более серьёзными последствиями для отечественной экономики.

Руководитель Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Олег Нивьевский напомнил, к чему приводили подобные решения в прошлом.

"Во-первых, уменьшение инвестиций в производство указанного перечня продукции. В Украине уже было схожее регулирование на хлебобулочные изделия до 2015 года, и основным следствием стала стагнация в развитии и нехватка инвестиций. Как результат, производство не будет расти или даже падать вместе с качеством. Во-вторых, может произойти рост коррупционных рисков, поскольку такое регулирование, особенно его администрирование, дает дополнительную возможность государственным органам прийти в бизнес с проверками", - отметил он.

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Экономический эксперт Сергей Саливон также уверен в том, что решение правительства не приведёт к ожидаемому результату, а лишь навредит национальной экономике. По его словам, в Украине отсутствует закон о торговых сетях или торговле, который бы регулировал отношения поставщика продуктов и непосредственного продавца. В итоге, формально решение правительства будет соблюдаться, но цены на продукты продолжат расти.

"Торговые сети легко выкручивают руки производителям с помощью разных механизмов, типа отсрочки платежа в 90-120 дней, бонусами, расположением на полках. Они просто будут закладывать ещё большие реверсные платежи, вынуждая тем самым самих поставщиков повышать оптовую цену. Они будут якобы этих 10 процентов придерживаться. Но сама оптовая цена будет расти, соответственно, будет расти цена в розницу", - отметил эксперт.

Поиск рыночных решений

Попахивающие популизмом действия правительства, которые не прошли предварительное обсуждение с участниками рынка, пока говорят о том, что чиновники и дальше планируют перекладывать решение проблем роста цен на продукты питания на производителей либо на торговые сети.

Представители же аграрного и торгового бизнеса призывают Кабинет министров подходить к решению объективной проблемы взвешенно и системно.

"Стоит разрабатывать и внедрять механизмы стабилизации ценообразования с четким пониманием причин их роста для конечного потребителя. Включать в широкую дискуссию всех участников рынка и все заинтересованные стороны. Использовать успешные практики европейского и мирового ритейла", - отметил генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков.

А экономист Олег Нивьевский считает, что нынешнюю продовольственную инфляцию нельзя в полном объеме сдержать по причине того, что сегодня это является глобальным явлением, которое спровоцировали факторы за пределами нашей страны.

Он также отметил, что для слоев населения с высокими или средними доходами рост цен на продукты не будет столь болезненным, как для малообеспеченных украинцев. Потому именно эту категорию населения и следует поддерживать. А проверенным механизмом является прямая адресная помощь.

"Продовольственная адресная помощь – это едва ли не единственное адекватное решение в среднесрочной перспективе, как с точки зрения международного использования, так и с точки зрения прикладной экономики. Конечно, нужно работать над повышением общего уровня доходов в экономике, за чем стоит длинный список задач на стороне власти", - отметил экономист.

Сергей Саливон напомнил, что в конце прошлого года Кабмин принял вполне разумное решение до конца апреля ограничить цену на газ для производителей муки, хлеба, молока, курятины и подсолнечного масла. Предельный уровень надбавки к цене на голубое топливо собственной украинской добычи для них должен составлять не более 24 процентов. Однако на практике, как это часто бывает, реализовать это решение пока не удалось.

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"Что произошло в начале года? Просто никто не стал поставлять. Она (цена) то не может превышать, но никто не обязан поставлять по этой цене. Условные хлебзаводы и молокозаводы рассчитывали на правительственное постановление, но им пришлось отбирать газ по так называемым небалансам. Они получили в первых числах января по 50 с лишним тысяч за тысячу кубометров", - отметил он.

В общем, даже в нынешних условиях у правительства есть действенные, прошедшие практику во многих других государствах, рыночные механизмы для обеспечения продовольственной безопасности страны.

В нынешние непростые времена многие украинцы задаются вопросом: возможен ли в нынешней политической и экономической ситуации дефицит продуктов питания? Ответ банален – в Украине, которая в последние годы стала признанным лидером на мировом продовольственном рынке, достаточно еды для своих граждан, а какие-либо проблемы могут возникнуть лишь из-за непродуманных действий нерадивых чиновников.