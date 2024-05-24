Приоритетное энергообеспечение будут иметь объекты критической инфраструктуры, больницы и военные предприятия.

Правительство во время заседания 24 мая утвердило постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии для потребителей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Приоритетное энергообеспечение будут иметь объекты критической инфраструктуры, больницы, военные предприятия и предприятия, выполняющие мобилизационные задачи", – сказал премьер.

Кроме того, правительство поддержало законопроект, который позволит существенно улучшить ситуацию на рынке электроэнергии и решить вопрос долгов на балансирующем рынке.

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Так, предлагается создание специальных счетов для широкого круга субъектов, что позволит обеспечить приемлемый уровень расчетов. Это позволит уменьшить долги перед "Укрэнерго" и улучшит ситуацию с устойчивостью украинской энергосистемы.

Отключение света в Украине – последние новости

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий недавно заявил, что графики отключения света в Украине могут применяться не только летом, но и зимой. По его словам, зимой потребление электроэнергии обычно растет, и украинцы должны готовиться к возможным отключениям на бытовом уровне.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что летняя жара может ухудшить положение. В начале мая он сообщал, что российская агрессия лишила Украину более 70% объектов генерации.

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