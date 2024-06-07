По словам бывшего министра топлива и энергетики, все зависит от структуры потребления.

Технически невозможно, чтобы энергоснабжение было одинаковое во всех регионах. Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

"Регионы разные, разная степень надежности электроснабжения, разная структура потребителей и т. д. Не может быть, например, в Киеве быть такая же ситуация как в каком-то районном центре, потому разная структура потребления", – отметил бывший министр.

Отдельно он выделил ситуацию в южных регионах, подчеркнув, что там очень ненадежная схема электроснабжения была всегда, за все годы независимости. Поэтому эти регионы больше страдают.

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Проблемы в украинской энергетике

В Министерстве энергетики рассказали, что с 8 июня в Украине вводится новый порядок отключений электроэнергии, чтобы у граждан было больше часов, когда есть свет.

Директор "Укргидроэнгерго" Игорь Сирота считает, что ситуация в Украине идет к энергетической катастрофе, отключения света будут продолжаться. По его словам, зимой ситуация будет значительно тяжелее, чем в течение летнего периода. При этом до зимы отключения света будут сохраняться.

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