Иногда специалисты с оборонных заводов попадают под мобилизацию быстрее, чем успевают получить бронь.

Оборонные компании теряют специалистов из-за пробелов в системе бронирования, что может грозить проблемами с производством оружия. Об этом ЭП рассказали руководители различных оборонных предприятий.

Приводится в пример компания "Око камера", производящая тепловизоры для дронов. Производитель в мае остался без инженера-конструктора. Компания работает по государственному контракту, однако не забронировала работника из-за необходимости идти обновлять данные в ТЦК, где его бы мобилизовали.

"Мы два года инвестировали, формировали команду и уникальную компетенцию. С улицы у нас забрали специалиста, который выполнял сразу три функции. Государство получило одного солдата, а мы потеряли инженера, который влияет на поставку сотен тепловизоров для беспилотников ВСУ", – рассказал директор компании.

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Производители отмечают, что специалисты с оборонных заводов попадают под мобилизацию быстрее, чем успевают получить бронирование по действующему законодательству.

Кого-то забирают во время обновления данных в ТЦК, которое часто необходимо для подачи документов на бронь. Кого-то – во время согласования списков на бронирование правительством, которое может длиться больше месяца. А некоторым компаниям не удается получить бронь из-за несоответствия критериям.

"Часто люди десятилетиями не обновляют военно-учетные данные, а брать на работу кандидата без действительных документов сейчас запрещено. Ему нужно сначала пойти в ТЦК, пройти ВВК и обновить данные. Но там этому еще не забронированному специалисту вручают мобилизационную повестку. Из уже работающих людей проблемные документы имеют 30% мужчин", – рассказали ЭП на одном из крупных госпредприятий на условиях анонимности.

Также иногда компании тратят много времени для получения статуса критически важного предприятия, а в течение этого периода нескольких рабочих могут мобилизовать.

Ассоциация "Технологические силы Украины" (ТСУ), в которую входят 32 оборонные компании, в том числе крупнейшие производители БПЛА, провела внутренний опрос. По его результатам, четыре компании потеряли по 20-30 сотрудников из-за мобилизации. Еще четыре – от 5 до 20-ти. Самой большой проблемой в ТСУ считают отсутствие отсрочки от мобилизации для работников оборонных компаний при обновлении военно-учетных документов.

Бронирование от мобилизации

Кабинет министров разрешил предприятиям оборонно-промышленного комплекса и энергетики смогут бронировать до 100% работников. Кроме того, для критических предприятий увеличили срок бронирования от 6 месяцев до 12 месяцев и позволили бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями.

В то же время вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что бронирование будет в приложении "Дія". Услугу планируют запустить в июле.

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