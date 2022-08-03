Эксперты считают, что уже скоро цены на гречку упадут.

Гречка в Украине стала "психологическим барометром". Она мгновенно исчезает с полок, как только украинцы чувствуют неурядицы в стране. Крупа бьет ценовые рекорды, кое-где она уже стоит примерно 100 гривень за килограмм.

Что будет с ценами на гречку дальше, выясняли в новом сюжете ТСН.

Фермер из Волыни Владимир Шегедин в этом году гречихи посеял больше, чем в предыдущие сезоны. И все же этого недостаточно, спрос на крупу большой. В прошлом году украинские аграрии собрали чуть более 100 тысяч тонн гречки. Однако объем потребления популярной крупы, как свидетельствует статистика, почти вдвое больше. Поэтому раньше гречку импортировали из России, чтобы компенсировать ее недостаток.

"Продавали на наш рынок два года дешевле, чем на своем, это был откровенный демпинг. И убили экономическую мотивацию наших аграриев заниматься гречкой. В 2019 году крупа (гречка - УНИАН) была по 11 гривень в магазинах, это было дешевле, чем себестоимость и выращивание у нас", - рассказывает директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

За 20 лет посевные площади под гречиху сократились с более 700 тысяч гектаров до 84 тысяч в 2021 году. Украинским аграриям стало невыгодно выращивать культуру, ведь гречку завозили из РФ.

Когда же началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, на отечественном рынке начался дефицит гречки. Именно поэтому его стоимость весной подскочила аж вдвое. Однако даже столь дорогую крупу мгновенно "сметают" с полок, украинцы ощущают дефицит.

Аграрии и эксперты уверяют, что дефицит гречки не будет длиться долго, а цена на крупу скоро упадет. Нужно лишь дождаться нового урожая.

"Произойдет удешевление гречневой крупы на полках наших магазинов на 20-30%",- считают эксперты.

Ранее УНИАН уже сообщал, что зимой украинцев будет ждать очень серьезный период роста цен на продукты.

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