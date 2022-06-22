Эксперт прогнозирует, что в ноябре килограмм гречки будет стоить до 50 гривен.

В Украине с мая наблюдается рост цен на гречку, килограмм которой сейчас стоит до 90 гривен. Осенью популярная крупа должна подешеветь.

Об этом пишет "Телеграф" со ссылкой на прогноз главы Международной ассоциации производителей и переработчиков гречки Николая Малиенко. По его словам, нынешний рост цен обусловлен агрессией РФ против Украины, а также частично, ее экспортом заграницу.

"Весной отборное семенное зерно гречихи наше хозяйство продавало по 32 тысячи гривен за тонну, были те, кто продавал его по 50-70 тысяч гривен. Сейчас же тонна товарной гречки на рынке стоит 40 тысяч гривен, в рознице понятно примерно вдвое дороже", - комментирует он.

Основной причиной изменения цены эксперт называет наличие гречки.

"После резкого падения посевов гречихи со 100 тысяч гектаров до 67 тысяч и роста цен на нее в 2021 году, аграрии наращивают площади под эту культуру. Например, по моим подсчетам в этом году под нее было выделено примерно 120-130 тысяч гектаров, при средней урожайности в 1 тонну с гектара, что вполне реально, мы можем получить 120-130 тысяч тонн гречихи осенью, чего вполне достаточно для внутренних потребностей страны", - отметил Николай Малиенко.

По его словам, если аграрии сумеют собрать такой урожай, стоимость гречихи, вероятно, упадет с нынешних 40 тысяч гривен до примерно 25 тысяч гривен.

"Это даст розничную цену гречневой крупы в магазинах в ноябре примерно в 45-50 гривен за килограмм", - спрогнозировал он.

Ранее сообщалось, что цены на гречку в Украине выросли в связи с ажиотажем из-за начала полномасштабной войны с Россией. В будущем они снизятся, когда будет новый урожай.