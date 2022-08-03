Зимой придется переходить на тепличное производство летних овощей, а с этим есть определенные проблемы.

Зимой украинцев ждет серьезный дефицит на летние овощи и фрукты.

Об этом рассказал экономист Алексей Кущ во время информационного телемарафона.

"Я думаю, что нас зимой ждет очень серьезный период роста цен, потому что летом, фактически, мы имеем сезонные овощи, фрукты и они относительно дешево стоят... Закончится лето и с продовольствием станет хуже с точки зрения его ценовой доступности для широких слоев населения", - отметил он.

Эксперт отметил, что зимой придется переходить на тепличное производство летних овощей, а с этим есть определенные проблемы.

"Соответственно, если мы видим сейчас дефицит газа, то у нас и теплицы не будут работать", - добавил Кущ.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты отмечали, что из-за оккупации Юга Украины могут вырасти цены на импортные овощи и фрукты: томаты, огурцы и разновидности косточковых, которые завозили из Турции, Польши и Балканского полуострова.

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