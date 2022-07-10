Отмечается, что по прогнозам ООН, в результате войны России против Украины количество голодающих людей увеличится на 13 млн человек.

Российские СМИ безосновательно обвиняют Украину в причинении мировой продовольственного кризиса, при этом ссылаясь на данные ООН.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

Отмечается, что по прогнозам ООН, в результате войны России против Украины количество голодающих людей увеличится на 13 млн человек.

Между тем пропаганда РФ транслирует мнение, что мировой продовольственный кризис и голод начнутся не из-за развязанной полномасштабной войны РФ в Украине, а якобы из-за блокирования Украиной экспортных путей.

В Кремле заявляют, что якобы готовы к диалогу и хотят решить продовольственный вопрос "максимально быстро и безболезненно". Но одновременно с этими заявлениями вооруженные силы РФ уничтожают элеваторы с украинским зерном, блокируют порты и поджигают поля фермеров, чтобы подорвать продовольственную безопасность. Также оккупанты продолжают воровать и вывозить украинское зерно с временно захваченных территорий Украины.

"Продовольственный кризис - это еще один российский рычаг шантажа, который нужен им, чтобы влиять на страны, зависящие от энергоресурсов РФ. Таким образом, рашисти создали глобальную проблему, в которой пытаются обвинить Украину, терроризируя цивилизованный мир", - подчеркнули в ЦПД.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без аграрного экспорта из Украины десятки стран уже сейчас оказались на грани дефицита продовольствия. Он призвал мир давить на Россию для остановки агрессии, последствиям которой подвергается не только Украина.

Накануне стало известно, что благодаря освобождению Змеиного от российско-оккупационных войск появилась возможность для использования устья Дуная с целью вывоза агропродукции, в частности зерна.

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