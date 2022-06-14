Высоцкий отметил, что отечественные аграрии производят достаточное количество продукции.

Российским оккупантам не удалось сорвать посевную кампанию в Украине, поэтому без урожая она точно не останется.

Об этом заявил первый замминистра аграрной политики Тарас Высоцкий, передает "РБК-Украина".

По его данным, нынешние запасы продовольствия могут покрыть потребности Украины в ближайшие годы.

"Например, на сегодня у нас есть многолетний запас подсолнечного масла, кукурузы и сахара. А чтобы избежать рисков с нехваткой ключевых овощей, в этом году на западе и в центре Украины увеличены площади под продукты борщевого набора - капусту, морковь, свеклу и картофель", - рассказал он.

Чиновник подчеркнул, что МинАПК отслеживает состояние обеспечения государства продовольственными товарами в реальном времени и оперативно реагирует на любые изменения ситуации.

"В целом украинский агропромышленный комплекс производит продукции в пять раз больше, чем ее внутреннее потребление", - резюмировал он.

Зерновая блокада Украины Россией

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, что позволит Украине увеличить объемы для хранения на 10-15 млн тонн.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что разблокировать украинские порты помогают Турция, Великобритания, Канада, ООН и другие европейские страны. Также президент во время своего выступления в Сингапуре рассказал о последствиях продовольственного кризиса и войны в Украине.

Как сообщал УНИАН, 30 мая руководитель Офиса президента Украины Ермак заявил, что мировой продовольственный кризис, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

10 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.

Позже в МИД рассказали, что Украина установила два маршрута через Польшу и Румынию для экспорта зерна.