Развязав эту войну, Кремль спровоцировал глобальный рост цен.

Чем раньше Украина победит в войне против России, тем быстрее упадут цены на продовольствие в мире.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Украина - кормилица мира. Развязав эту войну, Кремль спровоцировал глобальный рост цен. Чем быстрее мы получим оружие, тем быстрее освободим свои территории. Чем быстрее освободим территории, тем ниже станут цены на всех континентах. Прямая зависимость. Принимайте решение", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокирование экспорта украинской аграрной продукции привело к росту цен на продовольствие в мире и может наступить голод во многих странах. "Украина буквально дает хлеб для почти 400 млн людей на планете. И уже сейчас ООН признает, что рост цен на продовольствие в этом году повлечет голод для минимум 47 млн человек в 81 стране мира", - сказал глава государства.

Эту продукцию невозможно вывезти из-за того, что российские военные корабли в Черном море блокируют прохождение торговых судов.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, ежедневно Украина теряет по 170 млн долларов из-за заблокированных портов, а ее экспортные возможности упали более чем на половину.

Украине в апреле удалось экспортировать 1 млн 90 тыс. тонн зерна, тогда как в марте этот показатель составлял лишь около 200 тыс. тонн. До войны аграрии экспортировали около 5 млн тонн в месяц.

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