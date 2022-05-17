Турция выразила готовность участвовать в договоренностях.

Генсек ООН Антониу Гуттериш предлагает ослабить санкции против России, если она откроет Украине экспорт зерна.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на дипломатов.

Гуттериш в настоящее время ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы открыть экспорт украинских продуктов питания на мировые рынки и предотвратить глобальное дефицита продовольствия.

Дипломаты считают, что Россия не ведет серьезных переговоров. По их словам, Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе путем разминирования моря и управления судоходством.

В обмен на деблокаду зерновых Гуттериш предлагает вернуть на мировой рынок российский и белорусский калий.

Представители России и Украины при ООН отказались от комментариев.

Пока Совбез ООН не может принять резолюцию, которая будет обязывать Россию открыть украинские морские порты, поскольку представители РФ, вероятнее всего, эту резолюцию заветируют.

Поэтому страны, которые зависят от украинского зерна, будут давить на Москву, чтобы позволить хотя бы ограниченные поставки продукции в сопровождении судов под флагами международных организаций или нейтральной либо дружественной к России страны.

По оценкам Украины, с момента широкомасштабного вторжения РФ было украдено и вывезено не менее 400 тысяч т зерна.

Ранее украинская разведка заявляла, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузных судах под российским флагом в акватории Средиземного моря.

Вас также могут заинтересовать новости: