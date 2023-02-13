Крупнейшим импортером украинского продовольствия является Китай.

Украина уже экспортировала "зерновым коридором" 21,12 млн тонн агропродукции.

Как свидетельствуют данные ООН, в разрезе грузов кукуруза занимает 47% от общего объема, пшеница - 29%, подсолнечное масло и шрот - по 5%, другая сельхозпродукция - 14%.

Вместе с тем крупнейшим импортером украинского продовольствия является Китай (4,2 млн тонн). Также значительные объемы импорта приходятся на Испанию (3,8 млн), Турцию (2,4 млн), Нидерланды (1,2 млн) и Египет (724,7 тыс. тонн).

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Экспорт зерна во время войны

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции по Черному морю.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

17 ноября стало известно о продлении "зерновой инициативы" еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами выполнения этой инициативы.

26 ноября 2022 года началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будут экспортировать в страны Африки и Азии.

Украина планирует отправить из портов 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи.

В январе 2023 года саботаж РФ привел к значительному сокращению экспорта зерна из Украины.

26 января в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что суточное количество выходов загруженных судов по "зерновому коридору" из украинских портов упало до антирекордного показателя.

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