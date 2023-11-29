Еврокомиссия работает над созданием "коридоров солидарности" и уменьшением расходов на транзит, поскольку стремится, чтобы Украина продолжала вносить вклад в мировую продовольственную безопасность.

В Европейской комиссии на данный момент не наблюдают серьезных негативных последствий для рынков стран ЕС от экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. Эта информация была объявлена во время заседания комитета Европейского парламента по сельскому хозяйству и развитию, состоявшегося в Брюсселе, сообщает Укринформ.

Депутаты обменялись мнениями с представителями Еврокомиссии о возможных рисках для фермеров ЕС вследствие увеличения поставок украинской продукции. В частности, Пьер Баску, директор по вопросам устойчивого развития и поддержки доходов Генерального директората по вопросам сельского хозяйства Еврокомиссии, сообщил, что они отслеживают объемы и ценовую динамику импортной цены на национальном и уровне ЕС и публикуют мониторинговый отчет каждые два месяца.

"Пока мы не видим каких-то очень значительных негативных последствий для сельскохозяйственного рынка ЕС", - отметил чиновник.

Кроме того, Еврокомиссия работает над созданием "коридоров солидарности" и уменьшением расходов на транзит, поскольку стремится, чтобы Украина продолжала вносить вклад в мировую продовольственную безопасность и могла экспортировать свою продукцию в ЕС и за его пределы.

В частности, украинская экономика получила существенную поддержку от "коридоров солидарности", что позволило экспортировать более 108 миллионов тонн товаров и импортировать 38 миллионов тонн другой продукции на общую сумму 123 миллиарда евро благодаря открытию так называемого "черноморского маршрута".

"Мы хотим видеть Украину в будущем членом ЕС. Она является крупным производителем. Мы не можем ожидать, что война закончится через три месяца, нужно привыкнуть к этой ситуации", - сказал член аграрного комитета Мартин Хойслинг.

Экспорт украинской аграрной продукции в Европу

Европейским аграриям начал мешать украинский сахар. Так, французские производители сахарной свеклы требуют, чтобы растущий импорт сахара из Украины реэкспортировался за пределы Европы, чтобы не нанести вред местным производителям.

Импорт украинского сахара в ЕС может достичь 700-800 тысяч тонн в сезоне 2023-2024 годов. По подсчетам Еврокомиссии, это будет примерно вдвое больше импорта в прошлом сезоне и существенно выше среднего показателя в 21,5 тысяч тонн.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что его страна передаст Украине патрульные корабли для защиты "зернового коридора". По его словам, благодаря поставкам зерновых Украина продолжает обеспечивать мир продовольствием.

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