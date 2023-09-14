В МИД назвали запрет безосновательным.

В Министерстве иностранных дел Украины призывают Словакию, Польшу, Румынию и Венгрию с 15 сентября восстановить импорт украинских зерновых, потому что оснований продлевать запрет на украинскую продукцию нет.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в социальной сети Facebook. "Завтра, 15 сентября, заканчивается запрет Европейской комиссии на импорт украинских зерновых в ЕС. Оснований продолжать это решение нет", - подчеркнул Николенко.

В этой связи представитель назвал пять основных причин, свидетельствующих об отсутствии этих оснований. В частности, во-первых, Украина и Евросоюз создали общую координационную платформу, в рамках которой проработали все предостережения со стороны некоторых европейских стран.

Видео дня

Также, во-вторых, экспорт украинской сельскохозяйственной продукции не является причиной дестабилизации европейского рынка. "Несмотря на запрет Еврокомиссии и длительное отсутствие импорта украинских зерновых, проблемы фермеров Словакии, Польши, Румынии и Венгрии не были урегулированы. Необходимо, чтобы, прежде всего, их правительства нашли национальные решения, и точно не за счет ограничений для Украины. Для этого Брюссель имеет ряд инструментов поддержки", - подчеркнул Николенко.

Кроме того, в-третьих, сегодняшнее решение Болгарии возобновить импорт украинских зерновых лишь подтверждает безосновательность односторонних ограничительных мер.

В-четвертых, как отметил спикер, искусственное ограничение украинского экспорта играет на руку РФ, которая является конкурентом Украины на мировых рынках зерна. "Для нее запретов на рынке ЕС нет. Сокращение поставок украинского зерна означает возможность для России зарабатывать больше денег на войну против Украины", - подчеркнул Николенко.

В то же время, в-пятых, запрет на импорт в принципе противоправный. "Он нарушает соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, а также принципы и нормы единого рынка ЕС", - добавил Николенко.

Кроме того, как сказано в заявлении на сайте МИД, Украина рассчитывает, что после 15 сентября европейская сторона отменит любые ограничения на украинскую сельскохозяйственную продукцию. В частности, такой шаг позволит прекратить нарушение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также принципов и норм единого рынка ЕС.

Вместе с тем, для устранения ранее заявленных оговорок со стороны некоторых европейских стран Украина и Еврокомиссия провели системную работу в рамках общей координационной платформы. В частности, стороны достигли договоренностей об увеличении мощностей Дунайского коридора, переносе санитарного и фитосанитарного контроля с границы в страны назначения украинской продукции, мониторинге урожая, объемов хранения зерновых и торговых потоков на границе. В контексте выработки долгосрочных решений стороны также определили шаги для развития новых зернохранилищ на территории ЕС, сформировали альтернативные транспортные коридоры к Балтийскому, Адриатическому и Эгейскому морям, начали работу с целью введения совместного таможенного контроля между Украиной и государствами-членами ЕС.

В МИД призывают другие соседние с Украиной государства-члены ЕС последовать примеру Болгарии по восстановлению импорта украинских зерновых.

"Убеждены, что любое решение, общеевропейское или национальное, которое и в дальнейшем будет ограничивать украинских аграрный экспорт будет не только безосновательным и противоправным, но и вредит общим экономическим интересам Украины, государств-членов ЕС, Европейского Союза в целом, а также будет иметь дестабилизирующий характер на мировой рынок продовольствия", - отмечается в заявлении.

Запрет на экспорт украинских зерновых

Напомним, весной Польша, Венгрия, Словакия и Болгария в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна. Уже летом Еврокомиссия продлила действие этого запрета до 15 сентября.

На днях министр сельского хозяйства Венгрии заявил, что они намерены продлить этот запрет, даже если Европейская комиссия теперь не примет такого решения.

Сегодня стало известно, что Болгария единственная решила снять запрет на импорт украинского зерна. В стране отметили, что такое решение не будет иметь серьезных последствий для их экономики.

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации, если Польша будет блокировать экспорт зерна.

Вас также могут заинтересовать новости: