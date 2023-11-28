Несмотря на рост импорта из Украины, цены на сахар в ЕС остаются высокими на фоне глобального дефицита этого продукта.

Французские производители сахарной свеклы требуют, чтобы растущий импорт сахара из Украины реэкспортировался за пределы Европы, чтобы не нанести ущерб местным производителям.

Импорт украинского сахара в ЕС может достичь 700-800 тысяч тонн в сезоне 2023-2024 годов, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление группы производителей CGB.

По данным Европейской комиссии, это будет примерно вдвое больше импорта в предыдущем сезоне и значительно выше среднего показателя в 21,5 тысяч тонн за пять лет до этого. Ранее Украина заявляла, что в этом сезоне ограничит экспорт сахара на уровне 650 тысяч тонн по всем направлениям.

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"Нам нужен четкий ответ Европейской комиссии по поводу будущего управления этим притоком сахара", - заявили в CGB.

Тем временем, несмотря на рост импорта из Украины, цены на сахар в ЕС остаются высокими на фоне глобального дефицита этого продукта. По данным ЕС, внутренние цены на белый сахар составляют более 800 евро за тонну, что является самым высоким показателем за последние десять лет.

Проблемы с сельхозпродукцией из Украины в ЕС

Требования производителей сахара последовали за аналогичной напряженностью в связи с резким увеличением экспорта зерна из Украины, что побудило несколько стран Восточной Европы запретить его ввоз на том основании, что поставки снижают местные цены.

Вторжение России в Украину нарушило работу ее портов на Черном море, вынудив производителей зерна больше полагаться на железнодорожные, автомобильные и речные маршруты через соседние страны.

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