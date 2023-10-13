Точные даты поставки и этапы подготовки украинского персонала не будут озвучиваться публично.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что его страна передаст Украине патрульные корабли для защиты зернового коридора.

Об этом Рютте сказал на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Одессе. В частности, у премьера спросили о том, на каком этапе сейчас реализуется проект по передаче Украине кораблей для разминирования моря.

"Мы поможем Украине с получением патрульных кораблей для того, чтобы зерновой коридор был максимально защищен", - сказал Рютте.

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По его словам, работа ведется, но точные даты поставки и этапы подготовки украинского персонала не будут озвучиваться публично, чтобы не инфомрировать российских захватчиков.

Также он отметил, что Украина благодаря поставкам зерновых продолжает обеспечивать мир продовольствием.

"Мы понимаем, что зима приближается, и что Россия захочет как можно больше навредить Украине в этот период. Мы уже передали Украине ракеты "Петриот". Мы обязались прислать самолеты F-16 в Украину. Мы вместе с Румынией и Данией начали подготовку пилотов", - сказал Рютте.

В свою очередь, как сказал Зеленский, Нидерланды играют лидерскую роль в авиационной коалиции истребителей F-16 и продолжается "прекрасное взаимодействие".

Кроме того, как добавил премьер, для Украины были подготовлены танки Т-70 и танки Leopard.

По его убеждению, необходимо помогать Украине.

Он отметил, что Нидерланды выделили 100 млн евро для помощи Украине, из которых 60 млн евро пойдут на поддержку нидерландских компаний, желающих присоединиться к восстановлению Украины. Также помощь предусматривает предоставление Украине необходимых материалов для подготовки к зиме, и в частности, закупка топлива. Средства также выделяются для помощи деоккупированным территориям.

Помощь Нидерландов

Нидерландские F-16, на которых украинские летчики будут учиться летать, отправятся в новый учебный центр в Румынии в течение нескольких недель. Вскоре они смогут совершить первый учебный полет.

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