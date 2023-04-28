Почти все ингредиенты украинского национального блюда, кроме свеклы, выросли в цене.

В апреле борщ, приготовленный по традиционному рецепту с расчетом на 3,5 - 4л, будет стоить 185 грн, по сравнению с январем цена выросла более чем на 20%.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе сервиса доставки продуктов Zakaz.ua, аналитики которого проанализировали цены ингредиентов украинского национального блюда в ведущих сетях столичных супермаркетов. Они отметили, что почти все ингредиенты борща, кроме свеклы, выросли в цене.

"Свекла подешевела на 43% и стоит на полках магазинов по состоянию на 24 апреля около 7 грн за килограмм, тогда как в январе цена составляла 10 грн/кг. Из положительного: также не изменились цены на томатную пасту и подсолнечное масло, ценники держатся на уровне с январскими", - говорится в сообщении.

Видео дня

В свою очередь, картофель в среднем подорожал на 7%, морковь - на 35%, а сметана - на 3%. Больше всего подскочила цена на капусту - на 48%, килограмм белокочанной сейчас стоит в среднем 24 грн/кг.

Самым дорогим продуктом, по словам экспертов, среди всех составляющих борщевого набора является мясо.

"В апреле по сравнению с ценой в январе стоимость на свинину выросла на 19%. Например, охлажденная лопатка на кости стоит около 189 грн/кг, а свиная лопатка без кости - в среднем 206 грн/кг", - подсчитали аналитики.

Зато без мяса, по их данным, блюдо сейчас стоит около 71 грн, тогда как в январе себестоимость была 61 грн. вместе с тем эта цена отличается и от довоенной, ведь в феврале постный борщ стоил 47,2 грн.

Также украинцев неприятно поразил значительный рост цен на лук, который в розничном сегменте в течение последних двух месяцев резко подорожал почти вдвое. Сейчас цена репчатого в супермаркетах колеблется от 49 до 69 грн за килограмм.

Эксперты прогнозируют, что с появлением первых урожаев цена на сезонные овощи борщевого набора должна подешеветь. Поэтому ожидается, что летом и осенью индекс борща снизится по сравнению с январским показателем.

Подорожание продуктов в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, на потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,2%. Больше всего (на 17,3%) подорожали овощи. В целом, рост потребительских цен в Украине в марте 2023 года ускорился до 1,5% с 0,7% в феврале.

А по итогам 2022 года цены на товары и услуги в Украине в среднем выросли почти на 23%. Подорожание овощей в прошлом году составило 68,5%, рыбы и продуктов из рыбы - 30,3%, хлеба и хлебопродуктов - 29,7%.

По прогнозу Нацбанка, в 2023 году инфляция в Украине замедлится до 14,8%, а в последующие годы - вернется к однознаковому уровню.

Вас также могут заинтересовать новости: