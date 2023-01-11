Хлеб подорожал почти на 30%.

Цены на товары и услуги в Украине в 2022 году в среднем выросли почти на 23%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики. При этом отмечается, что рост потребительских цен в прошлом году на овощи составил 68,5%, рыбу и продукты из рыбы – на 30,3%, хлеб и хлебопродукты – на 29,7%.

Цены на продукты питания в целом выросли на 27,1%, на алкогольные напитки и табачные изделия – на 17,4%.

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Подорожание топлива и масел составило 56,2%, природного газа - 10,1%, водоснабжения – 12,5%. Вместе с тем, зафиксировано уменьшение потребительских цен на одежду и обувь на 2,7%.

Состояние украинской экономики

Как сообщал УНИАН, Национальный банк прогнозировал, что по итогам 2022 года инфляция в Украине составит 31%, а в следующем году замедлится до около 20%.

В Министерстве экономики говорят, что проблемы с энергетикой могут повлиять на рост инфляции в первом квартале 2023 года.

Эксперты считают, что в этом году лидером по росту цен станут овощи. А курятина, мясо и сало могут подорожать на около 30%.

Напомним, экономист Алексей Кущ сообщал, что реальный уровень безработицы в Украине значительно выше официальных показателей. По его словам, выезд большого количества людей за границу негативно влияет на экономику страны.

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