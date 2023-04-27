В последующие годы инфляция вернется к однознаковому уровню, ожидают в Нацбанке.

Национальный банк ожидает, что в 2023 году инфляция в Украине замедлится до 14,8%, а в последующие годы - вернется к однознаковому уровню.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время пресс-брифинга. По его словам, дальнейшему снижению инфляции будут способствовать, в частности, удешевление энергоносителей на мировых рынках, сдержанный внутренний спрос, а также влияние монетарной политики НБУ.

"Учитывая комбинированный эффект указанных факторов и значительно лучшую, чем ожидалось, ситуацию в энергетическом секторе, НБУ пересмотрел прогноз инфляции на 2023 год - с 18,7% до 14,8%", - сказал он.

Глава НБУ отметил, что ослаблению ценового давления в последующие годы в первую очередь будет способствовать уменьшение рисков безопасности, которое является основным предположением прогноза НБУ.

При таких условиях прогнозируется улучшение инфляционных ожиданий, а также наращивание предложения товаров благодаря восстановлению оптимальных логистических путей и производственных мощностей.

"Учитывая это, НБУ ожидает, что инфляция снизится в 2024 году до 9,6%, а в 2025 году - до 6%", - добавил Пышный.

Инфляция в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в марте инфляция в Украине замедлилась до 21,3% в годовом измерении.

Потребительская инфляция в Украине по итогам 2022 года составляла 26,6%, отмечали в Минэкономики. Этот показатель оказался значительно меньше прогноза, сделанного в первой половине года.

Национальный банк прогнозировал, что по итогам 2022 года инфляция в Украине составит 31%, а в 2023 году замедлится до около 20%.

В Госстате в январе сообщали, что цены на товары и услуги в Украине в 2022 году в среднем выросли почти на 23%. При этом, рост потребительских цен в прошлом году на овощи составил 68,5%, рыбу и продукты из рыбы - на 30,3%, хлеб и хлебопродукты - на 29,7%.

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