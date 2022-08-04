Олег Жданов отметил, что именно Украина должна обращаться к стране, которая наложила санкции.

Россия получила ряд преференций и снятие санкций на некоторые свои товары. Их предусматривает договор о безопасном экспорте украинского зерна.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии УНН.

"Мы договорились, что Россия гарантирует Украине безопасность в плане вывоза нашего зерна, но косвенно Россия получает себе преференции. Поскольку после подписания соглашения именно Украина должна обращаться к стране, которая наложила санкции на эти виды товаров. А это – в частности США и просить, чтобы в результате нашей совместной договоренности эти санкции на эти виды товаров были сняты с РФ. Просто нам не говорят об этой части договоренности, что мы, по факту, самостоятельно и инициируем снятие санкций с РФ. Не Россия идет и говорит "мы договорились, снимайте". Нет, это Украина должна подтвердить это и предоставить свои предложения. Мы их предоставили, США нас услышали и все санкции сняли", – отметил Жданов.

При этом он указал, что такой же принцип применяется для снятия санкций с минеральных удобрений и аммиака.

Зерновой коридор в Черном море - что известно

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

29 июля Кубраков сообщил, что 10 судов с украинским зерном в портах "Одесса" и "Черноморск" уже готовы к отправке.

Утром 1 августа из Одесского морского порта вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тысяч тонн кукурузы.

2 августа первое судно с украинской кукурузой достигло побережья Турции и прощло проверку. После осмотра судно покинет Босфор и направится в ливанский порт Триполи

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