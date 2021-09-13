В супермаркетах стоимость сливы составляет от 12 до 25 грн/кг.

В начале сентября в Украине в полтора раза уменьшилась оптовая цена слив.

Об этом сообщает East-fruit.com.

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На данный момент стоимость слив в супермаркетах составляет от 12 до 25 грн/кг.

В Украине цены на сливу сейчас рекордно низкие. Они составляют около $0,26/кг, а еще двумя неделями ранее были на уровне $0,22/кг. Таких цен в Украине не было как минимум в последние 4 года.

Обвал цен на арбузы:

В начале августа 2021 года из Херсона в Киев отправили традиционную баржу с арбузами. 500 тонн арбузов грузили целый день. Сорт один - полосатый херсонский.

16 августа 2021 года в Киев по реке Днепр отправили еще одно судно с 350 тоннами херсонских арбузов.

В последние дни августа торговые сети Киева снизили цены на арбузы.

Автор: Елена Коваленко