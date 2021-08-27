Падение цен произошло на фоне прибытия в Киев баржи с херсонскими арбузами.

В последние дни августа торговые сети Киева снизили цены на арбузы.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это произошло на фоне прибытия в Киев баржи с херсонскими арбузами.

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Торговые сети сообщают, что падение цены временное и это ничто иное, как акционное предложение, которое ограничено во времени.

Так, в магазинах "Фора" арбуз можно купить по цене 3,90 грн за кг.

В магазинах "Сельпо" арбуз можно купить по цене от 5 до 10 грн за кг. Желтый арбуз вам продадут по цене 14 грн за кг.

В "Ашане" самый дешевый арбуз можно купить по цене 4.90 за кг. Самый дорогой арбуз сорта "Огонек" вам продадут по цене 13,50 грн за кг. Желтый арбуз вы можете купить по цене13,9 грн з кг.

В "ЭКО-маркете" цена на арбузы упала до 3,5 грн за кг.

В магазинах VARUS арбузі продают по цене 3,9 грн. за кг.

Почему упали цены:

В начале августа 2021 года из Херсона в Киев отправили традиционную баржу с арбузами. 500 тонн арбузов грузили целый день. Сорт один - полосатый херсонский.

16 августа 2021 года в Киев по реке Днепр отправили еще одно судно с 350 тоннами херсонских арбузов.

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Автор: Елена Коваленко