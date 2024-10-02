Рост цен сейчас сдерживается покупательной способностью населения.

Цены на мясо в ближайшее время могут вырасти, но незначительно. Стремительное подорожание будет сдерживать недостаточная покупательная способность населения. Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в эфире "Суспільне Новини".

"Если взять данные Госстата, за год цена на мясо не выросла... Однозначно надо ожидать, что в ближайшее время немного вырастет в цене, потому что мясо птицы, как и другие мясные продукты, напрямую зависят от стоимости кормовой базы. А мы видим, что сегодня цена на зерновые идет вверх, и однозначно мы будем наблюдать рост цены на мясо", - сказал эксперт.

При этом Пендзин обратил внимание на нюанс, который касается не только цены на мясо, а и молочной продукции, яиц и прочее.

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"Проблема заключается в том, что весь этот рост цен достаточно серьезно сдерживается покупательной способностью населения. Мы четко понимаем, что люди не богатеют, что на следующий год замораживаются социальные стандарты, что у нас реальные доходы населения не растут так, как бы нам хотелось", - отметил он.

По словам экономиста, есть наблюдение - чем богаче люди, тем больше они потребляют мяса и фруктов, чем беднее - тем больше хлеба и картофеля.

"И если мы внимательно посмотрим, то у нас овощи выросли в цене за год на 36%, хлеб на 12%, а мясо практически не выросло в цене, оно практически на уровне цены 2023 года. То есть как раз эти индикаторы показывают, насколько мы подпадаем под это наблюдение. И, к сожалению, эта ситуация будет продолжаться, мы наверняка увидим до конца этого года рост цен на овощи, в первую очередь, борщевой набор, на хлебобулочные изделия", - прогнозирует эксперт.

По словам Пендизна, в украинской культуре потребления мяса более 50% занимает курятина, в то время, когда у европейцев до 60% потребления занимает говядина, что также говорит о реальных доходах населения.

"Собственно, ожидание роста цен на курятину небольшое, несмотря на то, что будет дорожать кормовая база и будет однозначно расти стоимость составляющих, просто это будет сдерживаться реальными доходами населения. В то же время те же расходы на овощи будут расти однозначно, как и на хлеб", - резюмировал экономист.

Цена на продукты в Украине - последние новости

По данным аналитиков EastFruit, цены на картофель растут из-за слухов о возможном дефиците овоща высокого качества. Несмотря на разгар сезона, в Украину начали завозить картофель из Польши и Литвы. Отмечается, что на прошлой неделе оптовые цены на этот овощ находились на уровне 17-20 гривен за килограмм, хотя неделей ранее - 14-18.

Как сообщил Госстат, в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 7,1% и 5,2%) подорожали яйца и овощи. В то же время на 7,4% снизились цены на фрукты.

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