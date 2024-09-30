Отмечается, что картофель даже начали завозить в Украину.

Овощи в Украине продолжают дорожать. Цены на картофель летят вверх из-за слухов о возможном дефицита овоща высокого качества.

Аналитики EastFruit сообщили, что несмотря на разгар сезона, в Украину начали завозить картофель из Польши и Литвы. Отмечается, что на прошлой неделе оптовые цены на этот овощ находились на уровне 17-20 гривень за килограмм, хотя неделей ранее – 14-18.

Также продолжают дорожать морковь, которая поднялась с 12-15 грн/кг до 15-20, и лук – нижняя ценовая граница поднялась с 10 до 12 грн/кг. Дороже, чем неделей ранее, продавалась свекла – верхняя ценовая граница поднялась с 13 до 14 грн/кг.

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При этом цены на капусту, резко подскочившие в начале прошлой недели, ближе к выходным упали – с 22-23 до 19-20 грн/кг. Кроме того, огурцы снова дорожают, при этом цена уже в 2 раза выше, чем год назад. На прошлой неделе этот салатный овощ продавали оптом по цене 48-50 грн/кг, хотя неделей ранее его отдавал по 34-45.

Падает цена на сладкий перец – с 45-65 до 40-55 грн/кг. Цена на кабачок повысилась с 13-15 до 15-20 гривень за килограмм, а вот цены баклажан снизились с 30-32 до 20-27 грн/кг.

Во фруктово-ягодном сегменте цены изменились разнонаправленно. К примеру, дорожает груша. Фрукт фермеры на прошлой неделе отдавали по 30-80, хотя неделей ранее грушу продавали по 25-50 грн/кг. Нектарин подешевел с 70-75 до 60-70 грн/кг а персик подорожал с 50-60 до 60-70 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогноз на октябрь

В Украине цены на продукты могут вырасти еще больше, в частности, на овощи и молочные продукты.

По словам главы экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, цены на овощи будут зависеть от ситуации с электроэнергией - если хранилища останутся без света, овощи будут портиться, что резко снизит предложение и спровоцирует рост цен.

При этом в Ассоциации производителей молока считают, что со второй половины сентября снова подорожает молочное сырье из-за высокого спроса и увеличения расходов на логистику.

Также с начала октября стоимость хлеба повысится на 5-10%, а в дальнейшем цены снова могут пересмотреть.

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