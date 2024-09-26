Юрий Дученко отметил, что цены на хлеб могут пересмотреть из-за подорожания сырья.

В Украине цены на продукты могут вырасти еще больше. В частности, ожидается подорожание овощей и молочных продуктов.

Первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко в комментарии изданию "Минфин" рассказал, что ранее рост цен на хлеб сдерживало требование не повышать стоимость более чем на 5% в квартал, но ситуация изменилась.

"Подписали дополнительные соглашения по корректировке цен. С начала октября стоимость хлеба повысится на 5-10%. В дальнейшем цены снова могут пересмотреть, ведь сохраняется риск дальнейшего удорожания муки, топлива и других составляющих себестоимости хлеба", – объяснил эксперт.

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При этом он напомнил, что экспортеры вывозят пшеницу, в частности, продовольственную. Так, в меморандуме по условиям экспорта квоту на поставку пшеницы на внешние рынки увеличили с 15,625 млн до 16,2 млн тонн.

Кроме того, глава экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что цены на овощи будут зависеть от ситуации с электроэнергией - если хранилища останутся без света, овощи будут портиться, что резко снизит предложение и спровоцирует рост цен.

При этом в Ассоциации производителей молока считают, что со второй половины сентября снова подорожает молочное сырье из-за высокого спроса и увеличения расходов на логистику.

"Сейчас молоко экстракласса стоит в Украине около 40 евро за 100 килограммов, что на 14% дешевле, чем в Европе. Хотя весной и летом ценовая разница составляла 20-30%. В дальнейшем сокращение разницы закупочных цен в Украине и ЕС будет сдерживать рост цены на отечественную сырье. Стабилизация цен на молоко ожидается к четвертому кварталу - в период новогодних праздников спрос на молоко падает", – отметили эксперты.

При этом с начала осени снижаются оптовые цены на мясо. В сентябре закупочные цены на рынке живца свинины снизились по сравнению с августом на 2,5-5 грн до 52-55 грн за килограмм. В Ассоциации свиноводов объяснили, что цены падают из-за снижения спроса и повышенного предложения.

Что касается цен на яйца, то осенью у производителей появилась возможность пересмотреть их.

"Цены реализации куриных яиц сейчас на уровне себестоимости. Весной и летом фабрики распродавали яйца ниже себестоимости, поскольку рынок был перенасыщен. В теплое время года увеличивается производство яиц в хозяйствах, а спрос на них, наоборот, падал из-за жары и изменений в рационе украинцев. С приближением осени спрос начинает расти, предложение от частников снижается, поэтому у птицефабрик появляется возможность пересмотреть цены", - объяснил руководитель Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Госстате сообщили, что в августе оптовые цены в Украине у производителей промышленной продукции выросли на 31,2% в сравнении с августом 2023 года. Отмечается, что больше всего выросли цены на молочные продукты.

Ранее сообщалось, что цены на сливочное масло в Украине растут на фоне подорожания продукта в Европе.

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