Больше всего выросли цены на овощи и яйца.

В октябре 2023 года средние потребительские цены на продукты питание выросли против сентября на 1%, прекратив тем самым свое снижение, которое продолжалось с июля текущего года.

Как сообщил директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко, комментируя данные Госстата об инфляции на потребительском рынке за октябрь, больше всего выросли цены на овощи (+14%) и яйца (+10%).

Кроме указанных продуктов, по словам ученого, также выросли цены на сливочное масло – на 2,9%, молочные смеси для детского питания – на 2,5%, сметану жирностью до 15% – на 2,2%, молоко – на 2,1%, мягкие сыры жирные – на 1,9%, сало – на 1,6%, говядину – на 1,4%. В пределах одного процента также увеличились цены на хлеб, манные и ячневые крупы, птицу (тушки и филе), мороженую рыбу.

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В то же время, отметил эксперт, на значительную часть продуктов питания, почти половину наименований, цены в октябре снизились.

В частности, почти на 14% снизились цены на морковь, на 11,9% – на гречневую крупу, на 8,7% – на яблоки, на 7,2% – на картофель, на 2,2% – на сахар.

В пределах одного процента уменьшились цены на рис, макаронные изделия, муку пшеничную, пшено, пшеничные крупы, колбасы вареные 1 сорта и свинину. Причем, как подчеркнул Лупенко, по свинине снижение цен произошло впервые с февраля 2023 года.

"Что касается общего подорожания овощей на фоне продолжения падения цен на продукцию "борщевого набора", то оно произошло, скорее всего, за счет поступления овощей закрытого грунта. Дальнейшую динамику потребительских цен с завершением сезона уборки и переработки сельскохозяйственной продукции можно оценивать как растущей, однако резкого роста по продуктам питания пока не прогнозируется", – считает эксперт.

Стоимость овощей в Украине

В первой половине ноября значительно подорожал лук. За неделю цены на нее выросли на 25%. Со временем начала расти стоимость картофеля. За неделю она стала на 17% дороже.

В середине ноября изменились цены на огурцы и свеклу. Тепличные огурцы за неделю подорожали на 10%, а свекла за это время подешевела на 19%.

В Минагрополитики прогнозируют, что в Украине зимой рекордного подорожание овощей борщевого набора не ожидается. Однако их цены могут расти ежемесячно на несколько процентов.

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