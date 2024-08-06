Отмечается, что значительно дешевле отдавали томаты, морковь, виноград, арбуз и прочее.

Жара в Украине немного спала, что позволило стабилизировать рынок овощей и фруктов. При этом цены на отдельные позиции все же пошли вверх.

Аналитики EastFruit отметили, что цены на капусту снова выросли из-за дефицита овоща – с 19-20 грн/кг до 20-25. При этом подешевела морковь с 12-15 гривень за килограмм до 10-14.

Погодные условия позволили возобновить уборку грунтового томата, что привело к снижению верхней границы цен с 30 до 25 гривень за килограмм. Кроме того, упали в цене баклажан - с 15-18 грн/кг до 12-15 и сладкий перец – с 50-60 до 45-50 грн/кг.

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Среди зелени резко подорожали укроп и петрушка – с 100-150 до 150-200 гривень за килограмм.

Что касается фруктов и ягод, то сильно подешевел виноград – с 150-220 до 90-150 гривень за килограмм. После незначительного подорожания снова начал дешеветь арбуз с 13-20 до 6-10 грн/кг, а также почти вдвое снизилась цена на дыню – с 30-40 до 15-25 грн/кг. Также резко прибавила в цене вишня. На прошлой неделе ее отдавали по 100-110 гривень за килограмм, хотя неделей ранее цена колебалась в пределах 50-70 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине выросли цены на молоко и молочные продукты. Причина – сокращение производства молока, рост закупочных цен, отключения электроэнергии, перебои в работе охладительного оборудования и порча готовой продукции.

Кроме того, эксперты прогнозируют рост цены на хлеб уже к конце лета 2024.

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