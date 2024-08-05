Отмечается, что только пшеничная мука подскочила на 2,5%.

Цены на хлеб в Украине к концу лета 2024 года могут вырасти на 4-6%. Причиной удорожания самого популярного продукта является рост тарифов на электроэнергию и стоимости сырья.

Эксперт Института аграрной экономики Светлана Черемиссина в комментарии 24 каналу отметила, что в течение лета все продукты переработки зерновых культур подорожали. По ее словам, только пшеничная мука подскочила на 2,5% до 15,95 грн/кг.

Кроме того, Черемиссина отметила, что:

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хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал до 46,46 грн/кг (+1,3%);

хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал до 37,09 грн/кг (+0,9%);

ржаной хлеб поднялся в цене до 38,37 грн/кг (+1,1%);

батон прибавил в цене 1,5%, увеличив стоимость с 23,63 гривны до 23,98 грн/кг.

При этом она указала, что с начала 2024 года закупочные цены на пшеницу 2 класса выросли на 47,4%, до 8401 гривны за тонну, а на пшеницу 3 класса – на 37,6%, до 8191 грн/т.

По прогнозным Института аграрной экономики, к концу лета хлеб может прибавить в цене 4-6%.

Цены на продукты в Украине - последние новости

К концу июля цены в Украине на некоторые овощи и фрукты пошли вверх. Отдельные позиции подорожали в два раза.

Кроме того, эксперты считают, что цены на продукты в Украине могут вырасти уже этой осенью.

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