Отмечается, что скачок цен спровоцировали отключения света.

Цены на продукты в Украине могут вырасти уже этой осенью. Использование генераторов в перерабатывающей промышленности откладывает свой отпечаток.

Издание LIGA.net в статье "Темные времена. Чем пахнет дефицит электричества у производителей мяса, молока и рыбы" пишет, что цена на продукты может возрасти от 5% до 10%.

Так, в Союзе молочных предприятий Украины рост затрат на генераторы оценили в 5-7%. Перерабатывающие предприятия другой агропродукции назвали похожую цифру – максимум до 10% роста себестоимости.

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Скорее всего, увеличенные цены в магазинах украинцы увидят в сентябре, когда будет сезонное снижение общего "пищевой чека", поэтому сначала потребители не почувствую изменения.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Впервые с начала текущего месяца украинские производители получили возможность несколько повысить отпускные цены на репчатый лук. По состоянию на 27 июля продукцию отгружают по 10-16 гривень за килограмм.

Также цены на тепличные огурцы продолжают уверенно расти. Только с начала недели стоимость в среднем поднялась на 25%. По состоянию на 26 июля данная продукция поступает в продажу по 35-55 гривень за килограмм.

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