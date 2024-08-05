Подействовало сокращение производства молока, рост закупочных цен, отключение электроэнергии, перебои в работе охладительного оборудования.

В Украине выросли цены на большинство молочных продуктов, которые входят в потребительскую корзину граждан. Причина – сокращение производства молока, рост закупочных цен, отключения электроэнергии, перебои в работе охладительного оборудования и порча готовой продукции в торговых сетях, сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

В частности, молоко пастеризованное жирностью 2,5% сейчас стоит 47,55 грн. за кг, что на 57 коп. (1%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,36 грн (18%) больше по сравнению с прошлогодним периодом.

В то же время сметана жирностью 15% в разной таре в среднем стоит 132,92 грн за кг, что на 56 коп. (0,4%) меньше по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с прошлым годом сметана подорожала на 19,85 грн (15%).

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Также изменились цены и на другие молочные продукты:

кефир жирностью 2,5% в разной таре в среднем стоит 55,52 грн. за кг – цена за месяц выросла на 22 коп. (0,4%) и на 7,87 грн (14%) по сравнению с данными годичной давности;

йогурт питьевой в пластиковых бутылках, пленке или в картонных коробках в среднем стоит 94,29 грн за кг – на 1,93 грн (2%) больше, чем месяц назад и на 15,52 грн (16%) больше, чем в прошлом году;

йогурт в стаканах в среднем стоит 131,34 грн за кг – на 67 коп. (0,5%) больше по сравнению с концом июня 2024 года, но на 16,98 грн (13%) больше по сравнению с прошлогодним периодом;

цена на творог кисломолочный жирностью 9% составляет 234,03 грн за кг – на 10,73 грн больше (4,6%) по сравнению с предыдущим месяцем и на 45,63 грн (19%) больше по сравнению с прошлогодним периодом;

сливочное масло жирностью от 72,5% до 73% отечественного производства в среднем стоит 440,08 грн за кг – на 17,89 грн (4%) больше июня и на 94,06 грн (21%) дороже, чем в прошлом году.

сыр Украинский жирностью 50% в среднем стоит 470,58 грн за кг – по сравнению с предыдущим месяцем товар подорожал на 23,66 грн (5%) и на 63,11 грн (13%) по сравнению с прошлогодним периодом;

сыр Голландский жирностью 45% в среднем стоит 473,78 грн за кг – по сравнению с предыдущим месяцем товар подорожал на 22,55 грн (5%), а по сравнению с прошлым годом сыр подорожал на 87,50 грн (18%).

Аналитик предполагает, что рост цен может быть связан с сокращением поставок молочной продукции с молокоперерабатывающих предприятий в торговые сети в результате длительных отключений света в условиях аномальной жары в июле. В июле во время длительных отключений холодильное оборудование не функционировало и значительное количество молочных продуктов испортилось и не было реализовано. Также сильная жара повлияла на перебои в работе систем вентиляции на молочно-товарных фермах, что привело к увеличению количества тепловых ударов у коров и снижению их производительности. В июле молокоперерабатывающие предприятия испытывали дефицит молока-сырья.

Цены на продукты

Цены на капусту в Украине значительно выросли на прошлой неделе. Такая ситуация на рынке спровоцирована дефицитом овоща нового урожая.

Украинские производители арбузов получили возможность повысить отпускные цены на свою продукцию. Производители отгружают продукцию по 7-15 грн/кг ($0,17-0,36/кг).

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