Отмечается, что салатные овощи подорожали.

Цены на картофель, морковь, капусту, свеклу, а также зелень в Украине за прошлую неделю не изменились. При этом наблюдается тенденция к росту цен на огурец.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что верхняя ценовая граница на популярный салатный овощ подскочила со 100 до 150 гривень. При этом усилился рост цен на помидоры – нижняя ценовая граница выросла с 85 до 90 гривень. Подорожал также и кабачок – нижняя ценовая граница повысилась со 100 до 110 грн.

В то же время подешевели цветная капуста с 135-140 грн/кг до 115-120 и брокколи – со 115-120 грн/кг до 110-115.

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Цены во фруктовом сегменте изменились разнонаправленно. Виноград подешевел – нижняя ценовая граница упала со 180 до 170 гривень. При этом подорожали бананы – с 58-64 до 65-50 грн/кг и мандарин – верхняя ценовая граница подскочила с 95 до 130 гривень. В то же время нижняя ценовая граница граната снизились со 110 до 95 гривень.

Цены на овощи в Украине неделей ранее

Наиболее популярные в Украине овощи на прошлой неделе дешевели. После двухнедельного роста несколько снизились цены на морковь, а также подешевел картофель. В то же время предложение томата на рынке уменьшалось, а цены расли.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предупредил о том, что в Украине растет инфляция, и этот процесс будет продолжаться. Кроме того, он напомнил, что на цены в стране влияет импорт и война.

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