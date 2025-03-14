Росту цен способствует заметное сокращение предложения огурца на рынке.

В Украине растут цены на тепличные огурцы, чему способствует сразу несколько факторов. Такие данные приводят аналитики портала EastFruit.

На сегодня тепличные комбинаты нашей страны готовы отгружать овощи в диапазоне 85-125 грн/кг ($2,05-3,01/кг). Это в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Подорожание овоща объясняют повышенным спросом на эту продукцию на фоне довольно ограниченного предложения.

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Дело в том, что выборка огурцов в местных тепличных комбинатах существенно сократилась. Также сократились до минимума поставки овощей из Турции, что позволило местным производителям повысить цены.

Специалисты отмечают, что даже с учетом всех этих факторов цены на тепличные огурцы на украинском рынке сейчас примерно на 10% ниже, чем за аналогичный период 2024 года.

Специалисты предполагают, что уже скоро тепличные огурцы могут начать дешеветь, поскольку увеличится предложение овоща от местных комбинатов.

Цены на овощи в Украине - динамика

Напомним, на прошлой неделе УНИАН писал о снижении цен на картофель. На тот момент цены формировались в диапазоне 18-28 грн/кг ($0,44-0,68/кг), что в среднем было на 10% дешевле, чем в конце позапрошлой рабочей недели.

В то же время сообщалось, что на внутреннем рынке начал ощущаться дефицит помидоров, из-за чего импортеры повысили цены на эту продукцию. В конце прошлой рабочей недели импортные томаты предлагали к продаже по 75-85 грн/кг ($1,82-2,06/кг).

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