Производители яблок в Украине отныне имеют возможность поставлять свою продукцию на рынок Канады.

Агентство пищевой инспекции Канады (CFIA) утвердило программу экспорта свежих яблок из Украины в Канаду, так что украинские производители яблок получили новые возможности экспорта на канадский рынок. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что Канада уже обновила импортные требования для Украины в своей автоматизированной справочной системе импорта (AIRS) и утвердила Программу экспорта украинских яблок (Malus domestica) в Канаду.

Согласно сообщению, производители, которые выращивают яблоки, упаковочные компании и экспортеры должны быть зарегистрированы Госпродпотребслужбой и внесены в Перечень экспортеров, производителей и упаковщиков украинских яблок в Канаду.

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Надзор за садами должен проводиться под контролем Госпродпотребслужбы для прогнозирования распространения вредных организмов и обеспечения рекомендации по борьбе с ними.

Кроме того, меры борьбы с вредными организмами должны гарантировать, что зарегистрированные операторы поддерживают низкую распространенность вредных организмов или отсутствие вредных организмов, которые регулируются Канадой. Также предприятия должны использовать сортировочное оборудование для удаления клещей, насекомых, других вредителей и грязь, и тому подобное.

На каждый груз должен быть оформлен фитосанитарный сертификат, который выдает Госпродпотребслужба.

"Сегодня Канада открывает свой рынок для наших яблок. Госпродпотребслужба совместно с МИД прорабатывает каждый запрос от бизнеса по открытию новых рынков сбыта. И рассматриваются не только некоторые страны, а вся карта мира: Америка, страны Европейского Союза, Африки, Восточной Азии", - отметил председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Ожидания от аграрного производства

Согласно расчетам ученых Института аграрной экономики, в 2025 году объемы производства валовой продукции сельского хозяйства могут увеличиться на 3% против показателя 2024 года. В то же время прогнозируемые объемы производства значительно уступают показателю 2021 года.

В целом, ожидаемое в 2025 году производство сельскохозяйственной продукции позволит обеспечить внутренние продовольственные потребности государства.

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