В Украине растут цены на томаты: сколько уже стоит килограмм

На сегодняшний день цены на помидоры в Украине уже в среднем на 22% выше, чем годом ранее.

На текущей неделе в Украине наблюдался рост цены на томаты. Из-за стабильно невысокого спроса на овощ в последние несколько недель импортеры вынужденно сократили объемы поставок

Аналитики проекта EastFruit отметили, что предложение турецких овощей на украинском рынке значительно сократилось, что на фоне возросшего спроса, спровоцировало удорожание.

Так, на сегодняшний день цена на тепличные томаты сформировались в диапазоне 85-95 грн/кг ($2,05-2,29/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Стоит отметить, что на сегодняшний день цены на помидоры в Украине уже в среднем на 22% выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом не исключается дальнейший рост цен на овощ, если поставки из Турции в Украину в ближайшее время не возобновятся. Эксперты также напомнили, что поставки томатов из местных теплиц начнется не ранее середины апреля.

Цены на помидоры в супермаркетах Украины

В Auchan овощ продают по 104,90 грн/кг.

При этом в АТБ помидоры можно купить по 99,89 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 108,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Наиболее популярные в Украине овощи на прошлой неделе дешевели. После двухнедельного роста несколько снизились цены на морковь, а также подешевел картофель.

Кроме того, в Украине на этой неделе расли цены на огурцы. Подорожание овоща объясняют повышенным спросом на эту продукцию на фоне довольно ограниченного предложения.

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