Несмотря на подорожание, его цена все равно на 10% ниже, чем год назад.

На внутреннем рынке начал ощущаться дефицит помидоров, из-за чего импортеры повысили цены на эту продукцию.

Такие данные приводят специалисты профильного портала EastFruit. Сейчас импортные томаты предлагают к продаже по 75-85 грн/кг ($1,82-2,06/кг), в зависимости от качества и объемов партий. Это примерно на 25% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Такая динамика объясняется сокращением предложения импортного томата, в частности из Турции. Помешали импорту из этой страны неблагоприятные погодные условия в стране-производителе.

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Специалисты считают, что со следующей недели поставки томата из Турции возрастут, что приведет к стабилизации цен на популярный овощ. Стоит также добавить, что несмотря на подорожание томатов, цена на них все равно на 10% ниже, чем год назад.

Цены на овощи в Украине

Как сообщил в начале марта УНИАН, белокочанная капуста выросла в цене до 35-40 гривен за килограмм. Продолжила расти и цена на морковь - верхняя ценовая граница поднялась до 34 гривен. В то же время, фермеры начали массово распродавать лук, что привело к снижению его стоимости.

Также сообщалось о падении цен на картофель. Главной причиной этого специалисты называют стремительное подорожание овоща на прошлой неделе и неготовность населения закупать картофель по высоким ценам.

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