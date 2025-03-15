В Украине растет инфляция, и этот процесс будет продолжаться. Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
"В действительности по оценкам февраль к февралю надо сказать, что Госкомстат обнародовал данные инфляции, у нас сейчас 13,4%. Январь к январю было 12,9, то есть инфляция растет. Еще раз говорю, что инфляция - это индекс роста потребительских цен. То есть это то, что мы с вами видим и в магазинах, и то, что мы имеем с вами с точки зрения оплаты услуг и так далее. И эта тенденция, к сожалению, она будет продолжаться, несмотря на действия, которые вызывает сегодня Национальный банк Украины. Вот мы увидели до 15,5% он повысил учетную ставку. Это как раз один из методов сдерживания инфляции", - сказал он в эфире Еспресо.
Пендзин считает, что НБУ повысил учетную ставку с надеждой, что это сработает. Кроме этого, он укрепляет гривну, потому что от уровня обменного курса зависит стоимость импорта.
"А поскольку Украина очень зависима от импорта, то это также должно сдерживать в определенной степени инфляционные процессы. Хотя есть объективные вещи, которые точно тянут цены вверх. Первая наиболее объективная причина - это урожай прошлого года. Он в действительности был паршивый, и это привело к тому, что у нас в ноябре прошлого года впервые за очень долгий период времени, например, появился на полках импортный картофель из Польши и Литвы. Мы всегда обходились своей, вплоть примерно где-то апреля обходились. А тут вдруг мы видите, начали завозить", - рассказал экономист.
По его мнению, масло подорожало, потому что семена очень дорогие:
"То есть есть много моментов, которые являются объективными и, к сожалению, они будут тянуть цены вверх где-то примерно до мая, когда появятся первые поступления из открытого грунта овощей, фруктов с нашей территории".
Он заявил, что на цены также вливают обстрелы врага украинской энергосистемы, ведь они приводят к росту платы за энергоресурсы, и соответственно это ложится в себестоимость продукции.
"То есть есть объективные вещи, есть способы каким-то образом унять общий процесс роста цен. Но я думаю, что максимум, что сделает Национальный банк Украины - это замедлит рост инфляции. Она все равно будет немножечко расти, и это ничего бы не было страшного, если бы не замороженные социальные стандарты. Мы с вами знаем, что у нас ни минимальная заработная плата, ни прожиточный минимум в этом году расти не будет. А как следствие, социальные платежи будут по сути без изменений", - добавил Пендзин.
Рост цен в Украине
В феврале 2025 года инфляция ускорилась до 13,4% в годовом измерении. В месячном измерении цены выросли на 0,8%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Сырые продукты питания подорожали на 13%. Так, быстрее дорожали фрукты, некоторые продукты животноводства, мука и крупы под влиянием продолжающихся эффектов низких прошлогодних урожаев. Цены на свинину, курятину и сахар приближались к ценам стран - торговых партнеров на фоне устойчивого экспорта.