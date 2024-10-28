Олег Пендзин отметил, что есть и сдерживающий фактор - покупательная способность украинцев.

Украинцам стоит ожидать подорожания мяса. Для этого есть несколько объективных причин, которые влияют на рынок.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире "Суспильного радио" отметил, что одной из главных причин подорожания мяса – повышение цен на корма, в том числе зерновых. При этом он указал, что 70% стоимости курятины – это комбикорм. Кроме того, эксперт указал, что в Украине уменьшается производство мяса.

"Нужно понимать, что свинины всегда достаточно много производились в домохозяйствах населения. Сейчас объективно из-за уменьшения количества рабочих рук по селам количество производства свинины уменьшается. То есть теоретически на рынке должно было уменьшаться предложение и как следствие расти цена", - объяснил Пендзин.

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В то же время он указал, что все же цена на мясо выросла "очень незначительно" в сравнении с прошлым годом. Также экономист напомнил, что многое еще зависит и от покупательной способности населения, которая сдерживает рост цен и заставляет украинцев пересматривать продуктовую корзину в пользу более дешевых вариантов.

Помимо этого, он рассказал, что дешевый сегмент продуктов "достаточно серьезно растет" из-за сезонных факторов, связанных с падением урожайности в этом году из-за тяжелых погодных условий.

"Когда мы смотрим с вами на овощи, на хлеб, на макаронные изделия, на крупы, в первую очередь на овощи. Они, бесспорно, сегодня демонстрируют чрезвычайно большой рост, до 50% вообще. Вся группа овощей, а, например, картофель уже в 2–2,5 раза выше, чем был в прошлом году. Свекла, морковь, капуста намного дороже, чем были в прошлом году", - подытожил Пендзин.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине начали снижаться цены на капусту. Продукция дешевеет из-за избытка, в частности, овоща среднепоздних сортов, которые не пригодна для длительного хранения.

В то же время стремительно дорожают тепличные огурцы. Цены рванули вверх из-за дефицита овоща, но спрос при этом остается стабильным, что позволяет и дальше повышать цены.

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