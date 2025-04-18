На сегодняшний день лук в Украине уже стоит в среднем на 59% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Впервые с начала текущего года украинские производители начали существенно повышать цены на лук. Как сообщают аналитики проекта EastFruit, причиной стало сезонное истощение запасов этой продукции в местных хозяйствах и увеличенной закупочной активностью оптовых компаний.

Так, на сегодня украинские фермеры продают лук не дешевле 14-20 грн/кг ($0,34-0,49/кг), что в среднем на 55% дороже, чем в конце прошлой недели.

Отмечается, что несмотря на подорожание, спрос на лук растет ежедневно в условиях острого дефицита предложения качественной продукции. Аналитики отмечают, что большинство хозяйств распродали уже весь имеющийся объем, а те, кто имеет определенные запасы, сейчас остановили продажи, нагнетая тем самым на рынке ажиотаж среди покупателей и соответственно рост цен.

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Стоит отметить, что на сегодняшний день лук в Украине уже стоит в среднем на 59% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, по мнению участников рынка, положительные ценовые тенденции на рынке лука сохранятся вплоть до массового поступления лука нового урожая.

Цены на овощи в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в Украине выросли цены на свеклу. Овощ продают по 20-26 грн/кг ($0,49-0,63/кг), что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

На минувшей неделе в продажу поступили первые партии местных тепличных помидоров, которые дороже импортных, в результате цены на томат выросли.

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