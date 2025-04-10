В Украине поступили в продажу первые местные тепличные помидоры: сколько стоит овощ

Украинские тепличные помидоры в этоми годк в среднем на 26% дешевле, чем в 2024 году.

В начале недели на рынок Украины поступили первые партии местных тепличных помидоров. Объемы овоща небольшие из-за неблагоприятных погодных условий, поэтому цены выше, чем на импортную продукцию.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что в 2024 году первые партии томатов украинские фермеры отгрузили в среднем на полторы недели позже, чем в нынешнем.

Первые партии тепличного томата производители предлагают по 85-110 грн/кг ($2,06-2,67/кг), что в среднем на 26% ниже, чем первые партии этого овоща в прошлом году. По прогнозам участников рынка, первые крупные партии овощей будут отгружать не раньше конца апреля.

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При этом на украинском рынке основное предложение по-прежнему составляет турецкий томат. Участники рынка сообщают, что импортный овощ продается намного дешевле, чем томат из местных теплиц. Цены на импортную продукцию находятся в диапазоне 70-80 грн/кг ($1,70-1,94/кг).

Цены на помидоры в супермаркетах Украины

В Auchan томаты продают по 99,80 грн/кг.

В АТБ овощ можно купить по 94,89 грн/кг, но эта цена уже с учетом скидки.

В Сильпо цены стартуют от 108,90 грн/кг.

Цены на овощи в Украине - последние новости

Цены на овощи в Украине на прошлой неделе преимущественно снижались. Вторую неделю подряд стремительно дешевеет томат. Несмотря на ограниченное предложение на рынке, снова начала дешеветь морковь. При этом после трехнедельного роста, начал дешеветь тепличный огурец.

Кроме того, украинские производители картофеля снова вынуждены снижать цены. На рынке избыточное предложение овоща, потому что большинство местных фермеров стремятся продать имеющиеся запасы, так как качество продукции стремительно ухудшаться.

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