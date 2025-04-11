Цены на прошлогоднюю капусту набирают обороты: сколько стоит килограмм в Украине

Капуста уже в среднем в 6 раз выше, чем годом ранее.

С начала недели украинские фермеры постепенно повышали цены на белокочанную капусту. Подорожание объясняется сезонным сокращением предложения и высоким спросом.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что на сегодняшний день прошлогодняя капуста поступает в продажу по 38-45 грн/кг ($0,92-1,09/кг), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Сегодня цены на капусту в Украине уже в среднем в 6 раз выше, чем годом ранее. При этом участники рынка не исключают, что овощ будет и дальше дорожать, потому что запасы в хранилищах стремительно сокращаются.

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Цены на капусту в супермаркетах Украины

В Auchan овощ можно купить по 47,60 грн/кг.

В АТБ капусту продают по 44,89 грн/кг.

В Сильпо овощ прошлогоднего урожая отдают по 49,40 грн/кг.

Цены на овощи в Украине - последние новости

Цены на овощи в Украине на прошлой неделе преимущественно снижались. Несмотря на ограниченное предложение на рынке, снова начала дешеветь морковь. При этом после трехнедельного роста, начал дешеветь тепличный огурец.

Кроме того, украинские производители картофеля снова вынуждены снижать цены из-за избыточного предложения.

Также на рынок поступили первые партии местных тепличных помидоров. Объемы овоща небольшие из-за неблагоприятных погодных условий, поэтому цены выше, чем на импортную продукцию.

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