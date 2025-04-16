В Украине ажиотаж вокруг свеклы: сколько стоит сейчас килограмм

Высокие цены могут быть связаны с существенным сокращением производства столовой свеклы в Украине

С начала апреля в Украине цены на столовую свеклу постепенно растут. Это спровоцировано резким ажиотажем.

Аналитики проекта EastFruit сообщили, что запасы свеклы стремительно сокращаются, а количество заявок от оптовых покупателей постоянно растет. Такая ситуация позволила фермерам повысить отпускные цены.

Так, на сегодняшний день овощ продают по 20-26 грн/кг ($0,49-0,63/кг), что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Отмечается, что высокие цены могут быть связаны с существенным сокращением производства столовой свеклы в Украине в текущем сезоне из-за неблагоприятных погодных условий летом 2024 года. В результате большинство фермеров уже заявили о завершении сезона реализации, а запасы свеклы у оставшихся поставщиков сильно истощены.

Стоит отметить, что на данный момент цены на свеклу в Украине уже в среднем в 2 раза выше, чем в прошлом году. Овощ, скорее всего, продолжит дорожать, потому что спрос на свеклу продолжает расти, а предложение стремительно сокращается.

Цены на свеклу в супермаркетах Украины

В Auchan овощ продают по 31,90 грн/кг.

В АТБ свеклу можно купить по 26,89 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 26 гривень за килограмм.

Цены на овощи в Украине - последние новости

Популярные в Украине овощи на прошлой неделе начали дорожать. Поднялись цены на прошлогоднюю капусту. В то же время производители картофеля вынужденно снизили цены.

Кроме того, в продажу поступили первые партии местных тепличных помидоров, которые дороже импортных, в результате цены на томат выросли.

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