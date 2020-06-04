Цены на клубнику в Украине стали рекордными за пять лет

Оптовые цены на качественную клубнику в июне достигли 75 грн за кг.

Цены на клубнику в Украине в июне стали рекордными за последние пять лет, сообщает пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

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Согласно сообщению, по состоянию на начало июня 2020 года оптовые партии качественной земляники садовой (клубники) продаются по 65-75 грн/кг, в то время как продукция низкого качества, которой тоже сейчас немало на рынке вследствие дождливой и пасмурной погоды, предлагается в среднем по 40 грн/кг.

"Стоит отметить, что в этом году цены на землянику являются рекордно высокими не только за последние пять лет, но и исторически для этого периода времени. Для сравнения, в начале июня 2019 года качественную землянику садовую можно было приобрести в среднем по 25-30 грн/кг. Примерно в таком же диапазоне колебались цены и в начале июня 2018 года", - сказано в сообщении.

Эксперты отмечают, что, таким образом, на сегодняшний день фермеры, которые смогли получить урожай клубники в непростых погодных условиях 2020 года, могут заработать в среднем в 2-2,5 раза больше на реализации каждого килограмма, чем в прошлом сезоне.

Главной причиной подорожания клубники аналитики называют погодные условия – в частности, майские заморозки, из-за которых была утрачена значительная часть урожая.

"Ситуацию продолжают ухудшать низкие температуры в начале июня, сопровождающиеся обильными осадками. Такие природные катаклизмы не только сдерживают созревание ягод в большинстве украинских хозяйств, но и негативно влияют на их качество", - говорится в сообщении.

Участники рынка уже говорят о том, что урожай земляники садовой будет худшим за последние несколько лет, а цены на ягоды и в дальнейшем будут удерживаться на сравнительно высоком уровне.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, валовой сбор земляники садовой в 2019 году составил около 63 тыс. тонн, а годом ранее – 62,2 тыс. тонн. По информации Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), производство клубники в Украине увеличивалось на протяжении последних трех лет и урожай был значительно большим, чем в официальной статистике.

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