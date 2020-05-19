Урожай земляники в Украине может стать худшим за пять лет – эксперты

Такие выводы эксперты оптового рынка "Шувар" сделали на основании низкого предложения ягод.

Урожай ранней садовой земляники в Украине в этом году может стать худшим за последние пять лет.

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Об этом сообщает пресс-служба аналитического департамента оптового рынка сельскохозяйственной продукции (ОРСП) "Шувар".

"Урожай ранней земляники является одним из худших за последние 5 лет, мы это видим по динамике предложения и цен на площадке нашего оптового рынка. В предыдущие, даже не очень урожайные годы, земляника начинала дешеветь с первых дней продаж, а в этом году, из-за ограниченного предложения, первые две недели сезона цены снижались достаточно медленно, негативная динамика усилилась только после 15 мая", - приводятся в сообщении слова руководителя аналитического департамента оптового рынка "Шувар" Татьяны Гетьман.

Также сообщается, что сезон украинской клубники 2020 года начался на неделю позже, чем год назад – тогда он стартовал в первых числах мая.

"Скорее всего, в ближайшие дни мы увидим более интенсивное снижение цены. Впрочем, уже понятно, что особенностью этого сезона будет рекордно высокая цена на раннюю ягоду. К сожалению, не все производители смогут на этом заработать, некоторые хозяйства потеряли значительную часть урожая из-за заморозков в первой половине мая", – добавила Гетьман.

Отмечается, что, несмотря на высокую стоимость, украинская земляника довольно быстро вытеснила с рынка импортные ягоды от производителей Греции и Испании.

По состоянию на 18 мая на площадке оптового рынка "Шувар" (г. Львов) земляника предлагается по 65-75 гривень за кг.

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики EastFruit предупреждали, что Украина может остаться без черешни и абрикосов из-за заморозков в апреле.