Отмечается, что дешевые овощи и фрукты исчезают с рынка.

Ажиотаж вокруг картофеля в Украине не утихает. Рост цен не останавливает даже уборка овоща в местных хозяйствах и импорт.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что оптовые цены на картофель подскочили с 15-20 грн/кг до 17-22. Также дороже, чем на предыдущей неделе, продавалась морковь – с 16-17 грн/кг до 17-18.

В то же время увеличение предложения капусты заставил продавцов снизить отпускные цены с 22-25 до 18-22 гривень за килограмм. Увеличение на рынке предложения лука среднего и низкого качества также привело к снижению нижней ценовой границы до 12 гривень.

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Продолжили расти цены на огурец и томат. Кстати, цены на томат - максимальные за последние семь лет. При этом нижняя ценовая граница сладкого перца несколько снизилась – до 50 гривень.

Цены во фруктово-ягодном сегменте изменились лишь по нескольким позициям. К примеру, в продажу больше не поступает дешевая груша и виноград, что потянуло за собой цены. Так, самая дешевая груша уже по 50 гривень за килограмм, хотя неделей ранее она была по 34 грн, а оптовые цены на виноград стартуют от 65 гривень, хотя неделей ранее стартовали от 60.

Дороже, чем неделей ранее, продавалась слива. В частности, цены стартуют от 50 гривень, хотя неделей ранее самая низкая оптовая цены была на уровне 30 гривень.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Инфляция на потребительском рынке Украины ускорилась, по сравнению с августом, до 1,5% - с начала года - до 6,5%, заявляют эксперты. В отчете Госстата указано, что рост цен в сентябре был самым большим с начала года.

По сравнению с сентябрем 2023 года, инфляция выросла до 8,6%. Самый большой рост цен наблюдается на хлеб, макаронные изделия, молоко, сыр, масло, фрукты и, особенно, на овощи.

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