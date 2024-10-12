Цены на помидоры в Украине бьют рекорды: сколько стоит килограмм

Отмечается, что цены на томаты уже самые высокие ща последние семь лет.

Украинские фермеры повышают цены на помидоры. Объем овощей на рынке снижается, хотя уровень спроса на них остается довольно-таки высоким.

Аналитики проекта EastFruit пишет, что выборки томатов сократились из-за прохладной погоды, а среднесуточная температура продолжает снижаться, что приводит к дополнительным расходам.

Тепличные томаты поступают в продажу в диапазоне 55-65 грн/кг ($1,33-1,58/кг), в зависимости от качества и объема партии, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Отмечается, что на данный момент цены уже самые высокие, как минимум за последние 7 лет. Причиной такой ситуации стало ограниченное предложение овоща. Большинство мелких производителей почти завершили реализацию и предлагают томаты только мелким оптом, а их качество зачастую невысокое. В то же время сборы в стационарных теплицах также небольшие, поэтому комбинаты отпускают продукцию также маленькими партиями.

Тепличные томаты в Украине уже стоят в среднем на 22% дороже, чем в прошлом году. При этом производители намерены еще больше поднять цены на томаты, потому что спрос остается достаточно высоким несмотря на подорожание.

Цены на томаты в супермаркетах Украины

В Auchan помидоры можно купить по 89,90 грн/кг.

В АТБ этот овощ обойдется в 74,89 грн/кг.

В Сильпо помидоры можно купить по 75 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на лук в Украине начали снижаться. Спрос на него падает, хотя предложение увеличивается. Таким образом, фермеры предлагают к продаже лук по 8-14 грн/кг.

При этом цены на огурцы продолжают расти. Главной причиной подорожания стало сокращение предложения на рынке при высоком уровне спроса. Украинские тепличные комбинаты уже предлагают огурцы по 50-65 грн/кг.

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