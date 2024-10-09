Цены на картошку в Украине в 2023-2024 годах были на рекордных или близких к рекорду уровнях из-за дефицита овоща. В связи с этим на украинский рынок завезли наибольший объем импортного картофеля за последние три сезона.
Издание AgroTimes пишет, что летом цены держались на исторически высоком уровне. Кроме того, нынешний диапазон цен 15-20 грн/кг также является рекордным. Нынешняя ситуация сравнима только с сезоном 2019-2020, когда Украина импортировала более 450 тысяч тонн картофеля.
"Погодные условия для производства картофеля в Украине этим летом оказались нелегкими. Аномальная засуха не только мешала проведению уборочной кампании, но и негативно повлияла на калибр клубней, их урожайность и собственно качество", - отметил аналитик Евгений Кузин.
По его словам, фермеры во всех регионах жалуются на проблемы с урожаем картофеля, хотя уборка еще не завершилась.
Цены на картошку в Украине - последние новости
В Украине не утихает ажиотаж вокруг картофеля. Рост цен провоцирует снижение урожая и качества овоща из-за неблагоприятных погодных условий. Отмечается, что фермеры предлагают к продаже картофель по 17-25 грн/кг, причем только за последнюю неделю цена в Украине выросла в среднем на 19%.
При этом аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка считает, что цены на картофель в Украине будут расти и дальше. Стоимость овоща может доходить до 60 гривен за килограмм.