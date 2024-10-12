Инфляция в сентябре ускорилась - это повлияло на цены на потребительском рынке.

Инфляция на потребительском рынке Украины ускорилась, по сравнению с августом, до 1,5% — с начала года — до 6,5 процентов, заявляют эксперты. В отчете Государственной службы статистики Украины говорится, что рост цен в сентябре был самым большим с начала 2024 года.

В документе сообщается, что, по сравнению с сентябрем 2023 года, инфляция выросла до 8,6%. Самый большой рост цен наблюдается на хлеб, макаронные изделия, молоко, сыр, масло, фрукты и, особенно, на овощи — по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

На потребительском уровне, с августа, больше всего выросли цены на яйца (на 12,1%). Минимальные изменения коснулись мяса и мясопродуктов, риса, продуктов переработки зерновых, подсолнечного масла и так далее.

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В отчете также указано, что есть и продукты в списке, на которые наоборот снизилась цена. Это касается стоимости сахара и фруктов — -1,8% и -0,2 процента, соответственно. Госстат сообщает, что выросла цена на алкогольные и табачные изделия (на 1,4%), что непосредственно связано с удорожанием табачных изделий (на 2,6 процента).

Другие новости о ценах в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине значительно вырастут цены на косметику. Все из-за того, что косметические бизнесы Украины должны придерживаться новых правил производства с августа 2024 года.

Кроме того, цены на лук в Украине пошли вниз. По той причине, что на рынке появилось все больше овоща среднего и низкого качества. Летом, как сообщается, были плохие погодные условия.

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