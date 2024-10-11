Огурцы в Украине снова дорожают: сколько уже стоит килограмм

Оптовые цены на огурцы сейчас на уровне сезонов 2023 и 2022 годов.

Цены на огурцы в Украине продолжают расти. Главной причиной подорожания стало сокращение предложения на рынке при высоком уровне спроса.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что украинские тепличные комбинаты предлагают огурцы по 50-65 грн/кг ($1,21-1,58/кг), что в среднем на 11% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Также цены поддерживает отсутствие импортной продукции. Кроме того, выборки в комбинатах снизились после ухудшения погоды.

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Стоит отметить, что производители отдают тепличные огурцы по ценам сезонов 2023 и 2022 годов. При этом операторы рынка предупредили, что новое повышение цен может привести к резкому увеличению поставок импортного огурца. Это создаст проблему для украинских производителей, которым будет сложно конкурировать с импортом, потому что приходится отапливать теплицы, что увеличивает расходы.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В Auchan огурцы можно купить по 69,80 грн/кг.

При этом в АТБ любимый салатный овощ украинцев стоит 74,89 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены на огурцы стартуют от 75 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на лук в Украине начали снижаться. Спрос на него падает, хотя предложение увеличивается. Таким образом, фермеры предлагают к продаже лук по 8-14 грн/кг.

Кроме того, не утихает ажиотаж вокруг картофеля. Рост цен провоцирует снижение урожая и качества овоща из-за неблагоприятных погодных условий. Украинские фермеры предлагают к продаже картофель по 17-25 грн/кг.

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