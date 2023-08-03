В начале июля средняя цена килограмма свинины достигла 207 грн/кг.

На украинском рынке по итогам июля средняя цена свинины против июньского показателя выросла на 0,4%, курятина и индейка подорожали на 1%, говядина — на 2,8%.

Как сообщили аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины", в начале июля средняя цена килограмма свинины достигла 207 грн/кг, однако уже в третьей декаде показатель опустился ниже отметки в 205 грн/кг.

"Несмотря на то, что средний показатель по итогам месяца из-за более высоких ценников в его начале незначительно выше чем месяцем ранее (+0,4% или 0,8 грн/кг), отдельные позиции даже незначительно подешевели. Так, цена грудинки снизилась на 1,2% (до 181,3 грн/кг), свиная лопатка потеряла 0,7% по сравнению с июньской средней (июльская отметка — 193,1 грн/кг), а корейка — 0,6% (227,15 грн/кг, соответственно). Колебание цен на другие и более сезонно популярные позиции было хоть и положительным, однако ограничилось изменением в 0,7-1,7% против показателей прошлого месяца", - подсчитали эксперты.

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Они объясняют, что такая динамика розничных цен частично отразила изменения закупочных.

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Как сообщал УНИАН, за июнь цены на свинину в украинских сетях розничной торговли выросли в среднем на 3,4 грн/кг (+1,7%).

Также в течение июня средняя цена говядины выросла на 3,6%, куриные грудинка и окорок добавили 1,2% и 2,2%, соответственно, цена индюшатины выросла на 1,5% в среднем.

В Украине вследствие евроинтеграции неизбежно подорожают продукты питания.

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