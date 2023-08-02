Имплементация европейских норм займет некоторое время и потребует увеличения инвестиций.

В Украине вследствие евроинтеграции неизбежно подорожают продукты питания.

Как говорится в материале УНИАН, имплементация европейских норм займет некоторое время и потребует увеличения инвестиций - в новое оборудование и технологии. А потому предприятиям надо готовиться к тому, что себестоимость производства вырастет, а нашим потребителям - к удорожанию всех продуктов, ведь это бремя неотвратимо ляжет и на плечи каждого украинца.

"Страны-члены ЕС прежде всего должны использовать материалы, произведенные внутри Евросоюза: например, средства защиты, удобрения, посевной материал - все указанное в ЕС дороже того, что используется украинскими аграриями", - объясняет руководитель Украинской ассоциации агропроизводителей Виктория Березкина.

Другим ударом для сельхозпроизводителей станет неизбежное повышение заработных плат своим работникам - ведь после полноценного присоединения Украины к ЕС надо ожидать не только свободного оборота товаров, но и кадров. Условно, профессиональный тракторист сможет свободно поехать в Польшу, официально трудоустроиться и за лето заработать больше, чем за весь год на родине.

Впрочем, эксперты считают, что в долгосрочной перспективе все вызовы, через которые предстоит пройти нашим аграриям, будут играть на пользу украинскому АПК и всей национальной экономике в целом.

"Где-то, возможно, нас ожидает снижение доходности, но это будут более стабильные и защищенные результаты. Более того, одобренные законодательные решения в перспективе будут влиять и на производство продуктов с высокой добавленной стоимостью, что положительно повлияет на рост украинской экономики", – добавила эксперт.

Украина - кандидат на членство в ЕС

Как сообщал УНИАН, в прошлом году 23 июня Украина стала кандидатом на членство в Евросоюзе.

12 апреля 2023 года состоялось первое в истории совместное межкомитетское заседание Европейского парламента и Верховной Рады Украины. Глава Европарламента Роберта Мецола выразила надежду, что до конца этого года начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС.

В рамках евроинтеграции Украины придется намеренно сократить объемы производства в некоторых отраслях агросектора, чтобы не доставлять хлопот другим членам евросообщества. Под удар могут попасть: мукомольный комплекс, птицеводство, выращивание плодово-овощной продукции.

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